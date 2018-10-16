Севастополь, 16 октября, 2018, 16:41 — ИА Регнум. Следственное управление Следкома РФ по Севастополю возбудило уголовное дело по факту полной невыплаты зарплаты работникам судоремонтного завода «Южный Севастополь». Об этом сообщили в пресс-службе ведомства 16 октября.

Марина Каширская ИА REGNUM Балаклава

«Следствие установило, что должностные лица ООО «СРЗ «Южный Севастополь» с марта по июнь 2018 года полностью не выплачивали заработную плату работникам предприятия. Задолженность превысила 2,5 млн рублей», — отметила официальный представитель СК Ольга Постнова.

По её словам, должностные лица предприятия были осведомлены о наличии задолженности, продолжая финансово-хозяйственную деятельность и, следовательно, имея реальную возможность выплачивать зарплату.

По данным следствия, были нарушены государственные гарантии оплаты труда, установленные статьей 37 Конституции РФ, статьями 22, 67, 130, 132, 135, 136, 139, 236 Трудового кодекса РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее вице-губернатор Севастополя Илья Пономарёв, что судоремонтный завод перестал оплачивать аренду госсобственности после иска от правительства города.