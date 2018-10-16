Красноярск, 16 октября, 2018, 14:42 — ИА Регнум. В итоговом совещании по организации доступной среды в Красноярске сегодня, 16 октября, приняли участие представители органов власти города и края, Красноярской епархии Русской православной церкви, бизнеса, представители общественности и маломобильные красноярцы. Впервые в обсуждениях участниками стали представители международного аэропорта «Красноярск», Красноярской железной дороги и министерства транспорта Красноярского края.

Департамент информационной политики администрации города Красноярска В Красноярске подвели итоги работы по организации доступной среды

Обращаясь к участникам совещания, мэр Красноярска Сергей Ерёмин подчеркнул, что в этом году выполнен рекордный объём работ по благоустройству города и неизменным приоритетом было и остаётся требование доступной среды.

«Инклюзивный город — это город не для избранных, а для всех, — передает пресс-служба городской администрации слова Еремина. — И мы обязательно должны придерживаться этой идеологии. Я благодарю всех представителей общественности, экспертов, которые протестировали на «безбарьерность» километры дорог и множество объектов. А также коллектив социально-ориентированных организаций за внедрение в Красноярске уникальных проектов в части инклюзии. Убеждён, что столичность мегаполиса — не в новой брусчатке, а именно в удобстве и доступности всей городской инфраструктуры».

За 2 года реализации комплекса мероприятий по формированию доступной и комфортной городской среды, требованиям доступности для маломобильных жителей теперь соответствуют 483 пешеходных перехода и 322 остановки. Это позволило обеспечить доступность к более 300 социально значимым объектам города, в том числе учреждениям спорта, культуры, молодёжной политики и соцучреждениям.

По итогам реализации программы «Формирование комфортной городской среды» с 2017 года 368 дворов отремонтированы с учетом потребностей маломобильных жителей.

В 2018 году частными перевозчиками приобретены 48 низкопольных автобусов, оборудованных пандусом. Теперь на 48 городских маршрутах эксплуатируются автобусы, отвечающие требованиям доступности.

В парке флоры и фауны «Роев ручей» обустроена комната матери и ребёнка, соответствующая всем требованиям доступности: комната оснащена тремя помещениями, которые учитывают нахождение и кормление детей разных возрастов и особенностей развития. Одно из помещений комнаты предназначено для детей с психоневрологической патологией. А в заповеднике «Столбы» открылась уникальное информационно-тактильное пространство «Белая тропа». Новый объект включил в себя инсталляцию «Следопыт», информационные стенды, Лесной класс и входную стелу. Вся текстовая информация на стендах продублирована шрифтом Брайля. Отметим, что экскурсии и занятия проводят сами незрячие и слабовидящие экскурсоводы.

Развивается и новое направление в комплексе мероприятий — благоустройство общественных пространств с учетом потребностей маломобильных горожан. Благодаря совместным усилиям органов власти, бизнеса, общественности в каждом районе города появились уютные места отдыха, которые учитывают требования горожан, испытывающих трудности при передвижении.

В сентябре 2018 года началось обследование доступности православных храмов. При сотрудничестве с Красноярской епархией для маломобильных прихожан адаптируются помещения храмов. В дальнейшем планируется организовать сотрудничество с представителями разных религиозных конфессий.

В доступной городской среде предусмотрена система социальной навигации, позволяющая маломобильным горожанам самостоятельно формировать свой маршрут и получать необходимые услуги. Совместно с ООО «Яндекс» продолжается работа по формированию городской карты доступности. Актуализирована информация о более 300 социально значимых объектах города. По инициативе главы города прорабатывается вопрос о создании мобильного приложения «Инклюзив 24».

«Приоритетной задачей в 2019 году останется формирование доступной инфраструктуры и развития инклюзивной культуры города, — рассказала руководитель главного управления соцзащиты населения администрации Красноярска Наталья Береговая. — Сегодня мы стремимся к универсальному дизайну городского пространства и безбарьерности общественных отношений. Благодаря согласованности действий с маломобильными горожанами, мы понимаем приоритетные задачи, разговариваем на одном языке и работаем в одной команде над решением задач по формированию инклюзивного Красноярска».