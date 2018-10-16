Баня-Лука, Босния и Герцеговина, 16 октября, 2018, 15:58 — ИА Регнум. Премьер-министр Республики Сербской (Босния и Герцеговина) Желька Цвиянович одержала победу на состоявшихся 7 октября выборах президента республики, набрав 47,58% голосов. Такие данные обнародовала сегодня Центральная избирательная комиссия Боснии и Герцеговины по итогам обработки 100% бюллетеней.

Zlatno krilo Желька Цвиянович

Всего за Жельку Цвиянович, выдвигавшуюся кандидатом от «Союза независимых социал-демократов» действующего президента Милорада Додика, проголосовали 308 887 избирателей. За её главного оппонента, лидера оппозиционного блока «Союз во имя победы» Вукоту Говедарицу отдали свои голоса 42,96% избирателей (278 878 человек).

Желька Цвияновиц родилась в 1967 году небольшом городе Теслич в северо-западной части Республики Сербской. Училась на факультете философии университета Сараево, факультете философии и факультете права университета Баня-Луки. До прихода в политику работала преподавателем английского языка.

Цвиянович была советником премьер-министра Республики Сербской и возглавляла его аппарат. В 2010 году была назначена министром экономических связей и регионального развития. В 2013 году стала первой женщиной — главой правительства Республики Сербской.

Напомним, уходящий президент РС Милорад Додик одержал победу на состоявшихся 7 октября выборах в президиум Боснии и Герцеговины от сербов. От хорватов в президиум БиГ избран Желько Комшич, от бошняков — Шефик Джаферович.