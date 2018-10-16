Москва, 16 октября, 2018, 15:42 — ИА Регнум. Правительству следует быть жёстче в вопросе сбора дивидендов с компаний в федеральный бюджет. Как передает корреспондент ИА REGNUM 16 октября, об этом заявил глава Счётной палаты Алексей Кудрин в ходе рассмотрения проекта федерального бюджета на 2019−2021 годы на заседании комитета Госдумы по бюджету.

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«Если сложится практика предыдущих лет — невыполнение внесенных первоначально параметров, — то тогда у нас под риском две трети этих доходов, что на 2019 год означает примерно 392 млрд рублей. Мы надеемся, что в этом году правительство более жёстко будет добиваться выполнения этих параметров и эти риски будут снижены», — отметил Кудрин.

Профильный комитет Госдумы приступил к рассмотрению проекта федерального бюджета РФ на 2019−2021 годы. По расчётам правительства, доходы в 2019 году вырастут до 19,948 трлн рублей, а расходы — до 18,063 трлн рублей. Таким образом, госсмета будет в профиците почти на 2 трлн рублей.