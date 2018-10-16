Магас, 16 октября, 2018, 15:36 — ИА Регнум. В Ингушетии скончалась роженица в родильном отделении Сунженской центральной районной больницы. Правоохранительные органы предполагают, что причиной ее смерти могли стать недостаточно профессиональные действия врачей.

Цитата из х/ф «Человек с киноаппаратом». Реж. Дзига Вертов. 1929. СССР Роженица

По факту гибели 29-летней женщины возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей», сообщили ИА REGNUM 16 октября в пресс-службе Следственного комитета по региону.

В ведомстве также уточнили, что в больницу роженица попала 15 сентября, а скончалась там же спустя двое суток. Для того чтобы точно установить виновных из числа медперсонала, следствие назначило судебно-медицинскую экспертизу, в роддоме изъята вся необходимая документация.

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Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2018 года в Дагестане произошел такой же трагический случай. Врачи перинатального центра Хасавюрта не спасли роженицу и ребенка. Не дожидаясь расследования, родственники умершей женщины устроили расправу над врачом. С закрытой черепно-мозговой травмой медработник попала в больницу.

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