Рамалла , 16 октября, 2018, 15:39 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел Палестины осудило слова премьер-министра Австралии Скотта Моррисона о том, что он рассматривает возможность о переносе посольства в Израиле в Иерусалим, сообщает 16 октября Anadolu.

Иван Шилов ИА REGNUM Иерусалим

«Рассмотрение этого вопроса противоречит международному праву и резолюциям Организации Объединенных Наций», — говорится в заявлении палестинского министерства иностранных дел.

Напомним, в декабре 2017 года президент США Дональд Трамп заявил о переносе американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим, чем вызвал бурю протеста среди международного сообщества.

Начиная с марта 2018 года на оккупированных Израилем территориях Западного берега реки Иордан проходят массовые акции протеста, вызванные данным решением американского лидера.