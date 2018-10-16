Ярославль, 16 октября, 2018, 15:30 — ИА Регнум. Жители Ярославля отмечают существенное улучшение состояния дорог в городе благодаря программе «Безопасные и качественные дороги». Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Yarregion.ru Дорога в Ярославле

В 2011—2012 годах плохое состояние многих улиц спровоцировало массовый флэшмоб: горожане наклеивали на свои автомобили стикеры «Ярославль — город без дорог». В конце 2018 года в социальных сетях многие горожане констатируют: проехать по большинству основных улиц стало не просто возможно, но и безопасно. Этого мнения придерживаются и многие общественные деятели города.

Дороги стали, конечно, лучше. Надо быть объективным. Сейчас проехался по городу — дороги значительно лучше после ремонта. Не все еще, конечно, но я думаю, что на этом программа не заканчивается. В этом году поработали хорошо, даже по сравнению с прошлыми годами. Наверное, это можно объяснить выделенным на программу количеством денег. И каким-то опытом, приобретенным за предыдущие годы. Да и погода не мешала», — сказал корреспонденту ИА REGNUM генеральный директор ассоциации «Ярославский союз профессиональных перевозчиков» Александр Болтовнин.

Стоит отметить, что ярославцы активно доносили свою позицию по поводу состояния дорог и самого ремонта до властей — как при личном общении, так и через СМИ и социальные сети.

Как водитель скажу, что есть куда стремится. Недостатков много, но в целом нормально. И думаю, что это благодаря общественникам, их неусыпному контролю. Мне нравится дорога на Суздалку, Юго-Западное шоссе, улицы Чехова, Промышленная, дорога на Клубную. Теперь я бы не сказал, что «Ярославль — город без дорог», хотя и есть к чему стремится», — сказал корреспонденту ИА Regnum глава регионального исполкома ОНФ Игорь Ямщиков.

Впрочем, оптимизм общественников пока довольно осторожный.

«Пока дороги стали лучше, но сколько это все проживет — неизвестно. Если асфальт в пять сантиметров кладут, то надолго его хватит? Пока дороги свежие, то они лучше, а как будет весной? В городе дороги стали лучше, региональные дороги делают, федеральные тоже в хорошем состоянии. Насколько я знаю, дорог должно хватать на 7 лет и ремонт не раньше, чем через 4 года. Но практика показывает, что их хватает на полгода», — сказал корреспонденту ИА REGNUM председатель «Союза автоперевозчиков Ярославской области» Сергей Садиков.

Ярославская область второй год участвует в федеральной программе «Безопасные и качественные дороги». Большинство средств программы направляется в областной центр. Кроме того, 400 млн рублей из областного бюджета Ярославлю было выделено на карточный ремонт в текущем году — деньги поступили из налогов владельца компании «Р-Фарм» Алексея Репика.