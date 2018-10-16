Нью-Дели, 16 октября, 2018, 19:08 — ИА Регнум. Согласно Общему Определителю Голода за 2018 год, который подсчитывается Международным исследовательским институтом продовольственной политики, в Индии каждый пятый ребенок имеет чрезвычайно низкий вес для своего роста, что отражает проблему острого недоедания в стране.

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Согласно этому индексу, Индия заняла 103 место из 119, причем уровень голода в стране был квалифицирован как «серьезный». Сообщается, что рейтинг Индии согласно этому показателю упал на три пункта по сравнению с прошлым годом.

Для расчета уровня голода в стране, в индекс входят несколько показателей: уровень недоедания среди населения страны, количество детей с недостаточным весом для роста в возрасте до пяти лет, процент детей с задержкой роста, а также уровень детской смертности.

По информации индийского новостного агентства «Джагран», уровень детского истощения в Индии ухудшился по сравнению с предыдущими отчетными годами.

В 2000 году доля детей в возрасте до пяти лет с недостаточным весом составлял 17.1%, а в 2005 составила 20%.