Медведев призвал развивать человеческий капитал
Инновационный центр «Сколково», Московская область, 16 октября, 2018, 15:28 — ИА Регнум. Одним из важнейших приоритетов программы цифровизации экономики является развитие человеческого капитала. Об этом сегодня, 16 октября, на пленарном заседании форума «Открытые инновации» заявил председатель правительства РФ Дмитрий Медведев.
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«Первое и, наверное, самое важное, — это сами люди. Умные люди и делают умную страну», — добавил премьер-министр.
Дмитрий Медведев отметил, что правительство намерено кардинально увеличить число специалистов в сфере цифровой экономики. К 2024 году их число возрастёт в 2,5 раза. Кроме того, намерены власти устранять и неравенство в уровне развития информационных технологий в крупнейших городах и в других населённых пунктах страны.
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По словам главы правительства, на программу цифровизации экономики планируется потратить 1 трлн рублей. Всего на развитие «цифры» будет направлено в общей сложности 2 трлн рублей государственных инвестиций.
Как сообщало ИА REGNUM, программа развития цифровой экономики в РФ была утверждена правительством РФ в конце июля 2017 года. Для управления программой были определены пять базовых (кадры и образование, формирование исследовательских компетенций и технических заделов, информационная инфраструктура и информационная безопасность) и три прикладных (государственное управление, «умный город» и здравоохранение) направления развития цифровой экономики в России на период до 2024 года. Программа нацелена на организацию системного развития и внедрение цифровых технологий во всех областях жизни ‑ и в экономике, и в предпринимательстве, как социальной деятельности и в госуправлении, социальной сфере и в городском хозяйстве.