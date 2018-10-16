Хельсинки, 16 октября, 2018, 15:27 — ИА Регнум. В Финляндии суд продлил содержание под стражей гражданина России, ранее арестованного в рамках расследования дела о неуплате налогов. Об этом сообщили 16 октября в пресс-службе Центральной криминальной полиции (KRP) страны.

Victor Арест

Отмечается, что окружной суд региона Варсинайс-Суоми в Турку отклонил просьбу стороны защиты об освобождении 36-летнего гражданина России, проходящего по делу о преступлениях в налоговой сфере. По сведениям правоохранителей, арестованный находится под стражей уже три недели.

В финских СМИ упоминалось ранее, что гражданин России связан с компанией, которая якобы занималась скупкой объектов недвижимости вблизи от стратегических объектов Финляндии.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 октября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что арест российского чиновника Михаила Бочкарёва в Норвегии является попыткой шантажа российской стороны с целью вызволения норвежца Фруде Берга, который находится в настоящее время в заключении в России.

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