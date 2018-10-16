Дамаск, 16 октября, 2018, 15:11 — ИА Регнум. Президент Сирии Башар Асад назвал визит делегации Крыма в Сирию «хорошим началом» для установления двустороннего сотрудничества между сторонами, сообщает 16 октября SANA.

Цитата из х/ф «Человек с киноаппаратом». Реж. Дзига Вертов. 1929. СССР Есть контакт!

Отмечается, что Асад начал встречу с поздравлений, адресованных народу и властям Крыма по поводу воссоединения полуострова с Россией.

«Он (Асад) охарактеризовал данный визит как «хорошее начало» для установления двустороннего сотрудничества во всех сферах», — отмечает агентство.

В свою очередь глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что он рад посетить Сирию и работать над укреплением двусторонних отношений в интересах народов обеих стран.

Напомним, ранее делегация Крыма во главе с Аксеновым впервые прибыла в Сирию на встречу, посвящённую развитию торгово-экономического сотрудничества двух республик.

Читайте также: Крым и Сирию может связать авиасообщение