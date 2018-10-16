Ханой, 16 октября, 2018, 20:18 — ИА Регнум. В Хойане (Вьетнам) проходит фестиваль корейской культуры, организованный посольством Республики Кореи во Вьетнаме при непосредственном участии центра корейской культуры и народного комитета города Хойана.

Heechul Национальный танец Кореи

По сообщению вьетнамского новостного издания «Куан дой нян зан», в рамках фестиваля проходит множество выставок, концертов, мастер-классов. Фестиваль проходит в городе Хойан, который является объектом культурного наследия и центром притяжения множества туристов со всего мира. Это отличная возможность узнать больше об особенностях культуры как для граждан Вьетнама, так и для туристов.

По мнению организаторов мероприятия, подобные культурные программы позволяют укрепить сотрудничество между странами в сфере культуры. Это уже второй фестиваль корейской культуры во Вьетнаме. Организаторы надеются, что проведение фестиваля станет устойчивой традицией.