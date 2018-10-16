Санкт-Петербург, 16 октября, 2018, 15:05 — ИА Регнум. Российское отделение Greenpeace опубликовало результаты исследования загрязнения воздуха в городах РФ. Оно было проведено летом 2018 года в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Самаре, Казани, Воронеже и Ростове-на-Дону.

Цитата из м/ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия Смог над городом

Пробы воздуха брались с помощью диффузионных трубок Палмса. Собранные пробы анализировала сертифицированная лаборатория в Великобритании. В Санкт-Петербурге было собрано 46 проб, которые проверялись на превышение предельно допустимой концентрации по диоксиду азота (NO2), установленной в РФ на уровне 40 мкг/м3.

«Из 12 трубок, которые были установлены на расстоянии менее 20 м от автодорог, 8 показали среднесуточную концентрацию более 40 мкг/м3. Из 21 трубки, размещенной на расстоянии более 100 м от крупных автодорог, такой же результат показали только 3», — отметили экологи.

Максимальная концентрация диоксида азота — 57,51 мкг/м3 — была зафиксирована на Большом Сампсониевском проспекте, 98 (Выборгский район Санкт-Петербурга). Это основная магистраль района, по которой круглосуточно идет интенсивное движение транспорта.

По злой иронии судьбы, по этому адресу находится государственный «Центр социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов Выборгского района».

«Результаты исследования показали, что концентрация диоксида азота (токсичного, опасного для здоровья вещества) зависит от близости к источникам загрязнения, в первую очередь — к дорогам с интенсивным движением автотранспорта», — отмечают в Greenpeace.

Карта с результатами замеров уровня диоксида азота в Санкт-Петербурге