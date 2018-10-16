Лос-Анджелес, США, 16 октября, 2018, 14:56 — ИА Регнум. Шведский нападающий Златан Ибрагимович, выступающий в клубе «Лос-Анджелес Гэлакси», раздумывает над предложением о переходе в «Милан». Об этом сообщает Football Italia.

Dohastadiumplusqatar.com Златан Ибрагимович

По информации издания, Ибрагимович готов перейти в «Милан», однако его останавливает то, что в случае подписания контракта он получит роль запасного игрока.

Ранее директор «Милан» Леонардо дал понять, что зарплата игрока не является препятствием для клуба, однако основными нападающими являются Гонсало Игуаин и Патрик Кутроне.

Отметим, что Ибрагимович уже выступал за «Милан» с 2010 по 2012 год. В общей сложности он сыграл за россонери 85 матчей и забил 56 мячей.

Напомним, в марте 2018 года Ибрагимович стал игроком «Лос-Анджелес Гэлакси». Его контракт с американским клубом рассчитан до конца 2020 года.