Аддис-Абеба, 16 октября, 2018, 17:23 — ИА Регнум. Эфиопское отделение Красного Креста, имеющее свои представительства и центры помощи по всей Эфиопии, призвало население страны помочь ему, собрав финансовые средства, необходимые для осуществления деятельности организации. Общество Красного Креста опубликовало свой призыв в местных газетах, где сообщило о том, что несмотря на огромный вклад населения и государства в материальную поддержку организации, отделение все равно испытывает острую нехватку денежных средств для продолжения своей деятельности, сообщает эфиопский новостной ресурс Ethiopian Satellite.

Цитата из м/ф «Робин Гуд». Реж. Вольфганг Райтерман. 1973. США «Подайте, люди добрые!»

В этот же день администрация эфиопской Национальной Лотереи договорилась с обществом о выделении 1,2 миллионов эфиопских долларов (около 2,8 миллионов российских рублей) на покупку одной кареты скорой помощи.