Киев, 18 октября, 2018, 04:57 — ИА Регнум. Поставки американского оружия на Украину то отрицаются украинской стороной, то подтверждаются, а тем временем украинское руководство, похоже, уловило тренд, позволяющий управлять действиями американцев. Какую цель преследует Петр Порошенко, рассуждая о новых поставках американского оружия, обсуждает автор ИА REGNUM Марьян Сидорив.

President.gov.ua Дональд Трамп и Пётр Порошенко

Все страны мира, союзничающие с США и обладающие достаточно сильными экономиками, в последнее время ставятся президентом США Дональдом Трампом перед необходимостью купить американское вооружение. Раскошеливайтесь на собственную оборону, загружая американские предприятия заказами, обеспечивая американских рабочих достойными заплатами и повышая рейтинг удачливого президента-бизнесмена — такой тренд выглядит в глаза Трампа беспроигрышным и действительно приносит свои плоды.

Когда речь идет о такой богатой стране, как Саудовская Аравия, всё выглядит логичным: почему бы нефтяным шейхам не подбросить лучшему союзнику еще немного денег? Но когда речь идет об Украине, ситуация выглядит иначе: поставки американского оружия, включая пресловутые противотанковые ракеты Javelin, являются для США не способом подзаработать деньжат, а попыткой защитить свою колонию, к которой они с 2014 года не без оснований относят территорию Украины. Но ведь не все поставки осуществляются «по любви». Так что же с теми, которые делаются только за деньги?

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