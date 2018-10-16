Аддис-Абеба, 16 октября, 2018, 20:27 — ИА Регнум. Кот-Д'Ивуар игнорируют проблему, возникшую у детской команды по футболу, которая не может вылететь из столицы Эфиопии домой ввиду отсутствия денег на билеты. Семь месяцев назад дети направлялись на турнир по футболу, проходивший в начале марта в Грузии, однако после того, как грузинская сторона отказалась предоставить футболистам визы, им пришлось отказаться от участия в турнире. Они оказались в Эфиопии. В то же время у детей и тренеров кончились деньги, которые нужны для покупки билетов на родину, сообщает эфиопское информагентство Fana TV.

Alan Wilson Международный аэропорт Боле

Дети уже более полугода ютятся в однокомнатном помещении, где им приходится спать поочередно. Несмотря на многочисленные обращения к президенту Кот-Д'Ивуара Алассану Уаттаре, последовавших как от самих детей, так и от эфиопской стороны, проблема никак не сдвигается с мертвой точки.