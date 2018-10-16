Москва, 16 октября, 2018, 14:33 — ИА Регнум. НАТО убивает жителей Донбасса, формально не участвуя в войне. Об этом 15 октября заявил депутат Госдумы Сергей Шаргунов (КПРФ), комментируя в эфире телеканала «Россия 1» совместные учения стран альянса и Украины «Чистое небо — 2018».

Арнольд Бёклин. Чума (фрагмент). 1898

«Да, НАТО не воюет. Формально не воюет. Но НАТО убивает наших людей тем летальным оружием, которое поставляется для войск, осаждающих Донбасс. НАТО — это снайперские винтовки, тепловизоры, инструкторы, которые безостановочно тренируют и натаскивают на убийство. И это, безусловно, вызов для всех, кто болеет сердцем за наших людей в Донбассе», — сказал он.

Ранее депутат Госдумы Алексей Журавлев («Родина») предположил, что учения НАТО «Чистое небо — 2018» могут вынудить РФ «что-то продемонстрировать» у границ США, в частности, на Кубе.