Стокгольм, 16 октября, 2018, 16:38 — ИА Регнум. Спикер шведского парламента, риксдага, тальман Андреас Норлен 15 октября заявил о том, что дал отставному премьер-министру и лидеру Социал-демократической партии Швеции (СДПШ) Стефану Лёвену поручение попытаться найти выход из политического тупика, в котором уже более месяца находится риксдаг. Об этом сообщает шведский телевизионный канал SvT. Лёвен уже заявил о том, что собирается положить конец политике блоков и сделать партию открытой для компромиссов. Ранее такое же поручение получил главный политический оппонент Лёвена, лидер Умеренно-коалиционной партии (УКП) Ульф Кристерссон, стоящий во главе блока буржуазных партий. Именно при поддержке последних Кристерссон и пытался найти путь сформировать правительство, однако преодолеть внутренние разногласия в альянсе ему не удалось. Теперь шансы главы УКП занять пост премьер-министра малы, сообщает SvT.

Frankie Fouganthin Стефан Лёвен

Шведский парламент находится в тяжёлом политическом тупике со дня парламентских выборов 9 сентября. Премьер-министр Стефан Лёвен был отправлен парламентом в отставку, однако найти новую кандидатуру на этот пост парламенту пока не удаётся.