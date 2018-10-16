Москва, 16 октября, 2018, 14:20 — ИА Регнум. Положение православия на Украине и так было драматическим. Решения Константинопольского патриархата его ещё более усугубили. Реакция Московского патриархата на эти антиправославные действия и не могла быть иной, считает обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин.

Иван Шилов ИА REGNUM Патриарх Константинопольский Варфоломей

Как сообщалоИА REGNUM, согласно решению Синода, отныне Константинополь находится вне канонического поля. К этому привело общение с раскольниками, попытка посягательства на чужие канонические уделы, а также стремление Константинополя отречься от собственных исторических решений.

«Блажен муж иже не иде на совет нечестивых», — мы, православные, повторяем эту фразу на каждой Всенощной. Так давно пора и в жизни этому Божьему поучению следовать! Нарушив все возможные церковные каноны, патриарх Варфоломей поступил как нечестивый. Как же быть в общении с ним?

Другое дело, что сам по себе Варфоломей — фигура малозначимая. Его авторитета не хватает даже на то, чтобы обеспечить достойное положение православия в Турции. Вес он приобретает только тогда, когда осуществляет американские политические планы.

Так было в конце 1990-х — начале 2000-х годов, когда Константинопольский патриархат впервые осуществил крупное враждебное вторжение на каноническую территорию Русской православной церкви. Тогда находящаяся под его управлением самозванная «Эстонская апостольская православная церковь», активно работавшая в Эстонской ССР в период немецкой оккупации, пыталась отобрать у Эстонской православной церкви Московского патриархата, то есть исторической церкви этих земель, её храмы и другую собственность в Эстонии.

Ей это в полной мере не удалось, большинство храмов осталось у ЭПЦ МП, но Московский патриархат всё же допустил присутствие этой структуры Константинопольского патриархата на своей канонической территории.

Слишком слабой была тогда реакция на действия Варфоломея, слишком быстро опять возобновилось общение.

Сегодня надо извлечь урок в том числе и из той ситуации и жестко и последовательно стоять на своём. Порошенко злорадствует, что, приняв решение о разрыве евхаристического общения с Константинопольским патриархатом, РПЦ себя «изолирует».

Во-первых, речи об изоляции от истинных православных церквей и православных верующих во всём мире не идёт. Но главное другое: изоляция от церковной структуры, зависимой от американских глобалистов и западноевропейских либералов, шатающейся в вопросах вероучения, пойдёт Русской церкви и русскому народу только на пользу.

Уверен, однако, что одного разрыва евхаристического общения с Константинопольским патриархатом мало. Варфоломей действует на Украине, руководствуясь политическим соображениями, политическим заказом враждебных России и русским держав. Значит, и ответ России на его действия должен быть всеобъемлющим.

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