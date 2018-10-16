Ярославль, 16 октября, 2018, 14:15 — ИА Регнум. В Ярославской области субподрядчик скандально известной фирмы «Дельта Констракшн» компания «Архстроймеханизация» провалила капитальный ремонт домов в 2018 году. Такая информация прозвучала на заседании комитета по жилищно-коммунальному комплексу Ярославской областной думы, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Капремонт дома в Ярославле

Депутаты обсуждали общие вопросы капитального ремонта, однако депутаты требовали ответов на конкретные вопросы.

«Звонят из поселка Бурмакино, улица Некрасовская, дом 1, крыша раскрыта и протекает. А у подрядчика нет материалов. Как фонд работает, что крыши раскрыли, а нет материалов? Почему выводов не сделали по этому вопросу?», — обратился к руководству регионального фонда капремонта депутат Александр Воробьев.

Как выяснилось, в Бурмакино работает фирма «Архстроймеханизация».

Данная организация была у нас впервые, взяла на себя обязательства по 49 кровлям. Процент выполнения низкий. Обращаю внимание, что «Архстроймеханизация» была субподрядчиком у «Дельты Констракшн». Штрафные санкции и претензии направляются подрядчикам. Дельта не расплачивается с субподрядчиком по своим обязательствам, разбирательства идут в судах», — сказал и.о. директора фонда капремонта Дмитрий Жевраков.

По словам Дмитрия Жевракова, невыполненные «Архстроймеханизацией» работы будут переносится на следующий год. Такая же ситуация была год назад и с «Дельтой».

Депутаты обсудили изменения в долгосрочную программу капремонта. В нее включают 16 новых домов — это новостройки, жильцы которых будут платить взносы. Из программы правительство области просит исключить 34 дома. 24 из них признаны аварийными. Остальные не соответствуют региональным нормативам на капремонт, то есть снести их дешевле, чем ремонтировать. В этом случае жителям вернут ранее уплаченные взносы.

При этом депутатам не дали конкретный список домов, исключаемых из программы. А заместитель председателя муниципалитета Ярославля Сергей Калинин возмутился, что он не согласован и с местными властями. Для мэрии города отказ фонда капремонта от ряда домов может стать неприятным сюрпризом. По словам Калинина, ситуация с ходом работ по капремонту в городе негативная.

Мы дискредитируем саму тему капитального ремонта. Обратите внимание на работу фонда, на организационные проблемы. То, что было в том году, то что сегодня творится — при хороших цифрах, которые вам докладывают, реальная картина совершенно другая», — сказал заместитель председателя муниципалитета Сергей Калинин.

Руководитель фонда капитального ремонта сообщил, что на данный момент в регионе по капремонту выполнено работ на сумму около 400 млн рублей. Это меньше половины годового плана.