Москва, 16 октября, 2018, 14:14 — ИА Регнум. Инициатива о запрете выезда за границу для руководителей проблемных банков обсуждается в Госдуме уже почти два года, но готового законопроекта пока так и не было внесено даже на первое чтение, напоминает юрист компании «Прифинанс» Сергей Сухочев.

Иван Шилов ИА REGNUM Банк

Ранее сообщалось, что комитет Госдумы по финансовому рынку разрабатывает законопроект об ограничении выезда за границу для собственников и топ-менеджеров финансово неустойчивых банков. Если изначально предлагалось закрыть границу для руководителей банков, попавших под санацию или отзыв лицензии, то теперь предполагается расширить список за счет собственников и руководителей кредитных организаций, к деятельности которых у Центробанка возникают вопросы.

«Рассматриваются разные механизмы воздействия на топ-менеджеров. Центральный банк ранее предлагал внести изменения в Закон «Об оперативно-розыскной деятельности» и разрешить правоохранительным органам налагать запрет на выезд без решения суда на основании только заявления от Центрального банка.

Сейчас уже предлагают налагать запрет на основании списков ЦБ РФ. Подобный механизм уже сейчас действует для граждан, имеющих незакрытые исполнительные производства.

Как именно все это будет реализовано, будет ясно только после принятия итогового законопроекта. Вполне возможно, что разными ведомствами будут разрабатываться разные проекты будущих изменений.

Под санкции первыми могут попасть собственники и руководители не менее 29 российских банков. Именно такое количество банков находится под процедурой «санации», что означает наличие серьезных финансовых проблем у этих кредитных учреждений».

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