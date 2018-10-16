Скопье, 16 октября, 2018, 15:47 — ИА Регнум. 15 октябрь граждане Македонии, выступающие против Пресповских соглашений 18 июня и изменения названия страны, перекрыли дорогу к Парламенту. Число участников акции было символическим. Они установили палатку посреди дороги и таким образом перекрыли ее. Как и в прошлые разы, в протесте участвовали в основном пожилые люди.

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Протестующие заявляют, что в заключении соглашения с Грецией и кризисе в стране виноваты албанцы.

Несмотря на то — передает албанское новостное агентство «Телеграфи» — что, большинство протестующих не знакомы с содержанием Пресповских соглашений, все они считают, что название страны должно остаться прежним.

«Кризис создают албанцы, они создают кризис тем, что вступают в македонские партии… Как такое может происходить, это не правительство, ведь оно сформировалось и пришло к власти незаконным путем», — возмущалась одна из протестующих.

«Мы считаем референдум нелегитимным, и соглашение также нелегитимно, поскольку об этом соглашении не говорилось перед выборами и нам не объясняли, что оно на самом деле подразумевает, что мы знаем, так это то, что это соглашение опасно для Македонии и создаст серьезные нестроения стране», — заявляют участники протеста.

Участники протеста имеют в виду деятельность так называемой Тиранской платформы, навязавшей свои условия социал-демократическому союзу Македонии (СДСМ) при формировании правительства в 2017 году.

Албанское население в Македонии весьма значительно — 25% от общего числа жителей или чуть больше полумиллиона человек.