Барнаул, 16 октября, 2018, 14:08 — ИА Регнум. Депутат Алтайского краевого Законодательного собрания, кандидат медицинских наук Павел Шумихин («Единая Россия») поддерживает переход на «обезличенные» пачки сигарет и инициативу российского министра здравоохранения Вероники Скворцовой, полагающей, что если упаковка сигаретной пачки не будет содержать логотипа, а для названий марок станут использовать единый шрифт, то это поможет в борьбе с табакокурением.

Пепельница

Комментируя корреспонденту ИА REGNUM возможное начинание, он, в частности, отметил:

«Это, безусловно, интересное направление в борьбе с табакокурением. Перед принятием соответствующей законодательной нормы требуется подробно изучить опыт других стран, которые уже используют «обезличенные» пачки сигарет. На мой взгляд, для увеличения эффекта предлагаемой меры требуется дополнить её введением специально разработанного для этой цели невзрачного и непривлекательного внешнего вида сигаретной пачки, который бы отпугивал, внушал отвращение потенциальным покупателям».

Как уже сообщало ИА REGNUM, тему введения «обезличенных» пачек сигарет прорабатывает сейчас Минздрав РФ в рамках плана мер по борьбе с курением. По словам министра здравоохранения РФ Вероники Скворцовой, ужесточение антитабачного законодательства уже дало определенные плоды — потребление табака в России сократилось более чем на 20%.