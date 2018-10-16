Переславль-Залесский, Ярославская область, 16 октября, 2018, 13:24 — ИА Регнум. В Ярославской области 12 октября военнослужащие 90-го межвидового регионального учебного центра РВСН в Переславле-Залесском блокировали частную котельную, которая отапливает воинскую часть, и самовольно дали тепло. Об этом в прокуратуру Переславля и военную прокуратуру заявил гендиректор ООО «МЭС» Юрий Егоров, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Скриншот видео Юрия Егорова Военные у ворот котельной

По словам Юрия Егорова, военные не платят за теплоснабжение уже три года. Руководство котельной не планировало давать тепло военным в этом году, однако те пустили его силовым способом. Заблокировав сотрудников, они открыли задвижку, находящуюся снаружи здания.

Была ограничена свобода граждан Российской Федерации. Военные, стоявшие в оцеплении, не скрывали приказа — блокировать руководство и сотрудников ООО «МЭС» в котельной. Происходит прямое хищение тепловой энергии. Прошу провести проверку и дать правовую оценку беззаконию и произволу на вверенной вам поднадзорной территории», — обращается гендиректор ООО «МЭС» Юрий Егоров к Переславскому межрайонному прокурору Андрею Фольцу.

Котельная ООО «МЭС», расположенная в микрорайоне Чкаловский Переславля-Залесского, обеспечивает теплом и горячей водой жителей многоквартирных домов, школу, детский сад и воинскую часть. У котельной огромный долг за газ. Помимо военных, за тепло не платят и власти Переславля. В настоящий момент работает всего один котел из трех — тепла на всех не хватает.

По состоянию на сегодняшний день котельная отапливает целый микрорайон и воинскую часть. Горячей воды у жителей нет. Температура теплоносителя очень низкая, люди жалуются, что батареи чуть теплые, в квартирах влажно и холодно, дети мерзнут и болеют.