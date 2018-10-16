Волгоград, 16 октября, 2018, 13:04 — ИА Регнум. В Волгограде возбуждено уголовное дело в отношении бывшего главного бухгалтера муниципального Волгоградского молодежного театра. Как сообщили 16 октября в пресс-службе прокуратуры региона, женщина подозревается в мошенническом хищении 650 тыс. рублей.

Марина Каширская ИА REGNUM На сцене

Дело возбуждено по ч. 3 ст. 159 УК РФ — мошенничество с использование служебного положения в крупном размере. В результате прокурорской проверки выяснилось, что с января 2017 года по август 2018 года главный бухгалтер вносила в зарплатные документы ложную информацию о завышенных суммах. Они перечислялись на счет самой сотрудницы.

«В результате указанных действий должностное лицо похитило бюджетные средства на сумму порядка 650 тыс. рублей», — считают в прокуратуре.

Сейчас расследование уголовного дела продолжается.