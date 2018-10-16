Жуковский, Московская область, 16 октября, 2018, 12:50 — ИА Регнум. Флагман отечественного авиастроения МС-21 проходит сертификационные испытания в Европейском агентстве авиационной безопасности (EASA), сообщает 16 октября пресс-служба Центрального аэрогидродинамического института (ЦАГИ) им. Н. Е. Жуковского.

Russianplanes.net Кабина самолёта MC-21

Одним из этапов валидации — процедур для признания соответствия авиалайнера требованиям летной годности других государств — является участие специалистов EASA в летных испытаниях. С этой целью в ЦАГИ был создан специальный пилотажный стенд МС-21.

«Визит летчиков-экспертов EASA стал первым, но далеко не последним. Стенд, разработанный специалистами института, будет востребован для обучения пилотов и решения других задач», — прокомментировал директор сертификационного центра ЦАГИ Валерий Матвеев участие европейских коллег в испытаниях.

МС-21−300 — ближне-среднемагистральный пассажирский лайнер нового поколения, способный взять на борт от 163 до 211 пассажиров. Самолет предназначен для использования в массовых гражданских перевозках. Разработан специалистами корпорации Иркут и ОКБ им. А.С. Яковлева.