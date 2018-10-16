Москва, 16 октября, 2018, 12:35 — ИА Регнум. Министр культуры РФ Владимир Мединский не исключил превращения рэпа в часть русской культуры благодаря её восприимчивости «ко всему чужому». Поэта Владимира Маяковского министр назвал первым рэпером, выступая 16 октября на заседании клуба «Валдай».

Цитата из х/ф «Весна». Реж. Григорий Александров. 1947. СССР Владимир Маяковский декламирует стихотворение

По словам Мединского, русская культура исключительно открыта, терпима, отзывчива и восприимчива ко всему чужому. Так, балет считают русским искусством, хотя он имеет иное происхождение.

Министр признался, что увлечение молодежи рэпом его нервирует и даже «бесит», однако может сложиться и так, что рэп станет русским искусством. Он зародился в США, но в России получил развитие.

Мединский добавил, что одноклассники его сына стали читать Маяковского после того, как мальчик с подачи отца назвал поэта первым рэпером. С такой точкой зрения школьники согласились.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре администрация видеохостинга YouTube заблокировала доступ к популярному российскому каналу Versus Battle, где публикуются словесные поединки рэперов и блогеров. Аккаунт заблокировали за спам и введение пользователей в заблуждение, однако через некоторое время запрет на доступ был снят.

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