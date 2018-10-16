Ярославль, 16 октября, 2018, 12:38 — ИА Регнум. В Ярославле возобновилось строительство торгового центра «Волков-плаза», сообщает корреспондент ИА REGNUM. Строительство здания в самом центре Ярославля, в сквере на площади Волкова, было приостановлено в 2014 году. Идея застройки около бывшей гостиницы «Ярославль» вызвала протесты градозащитников. Стройка была приостановлена по требованию Минкульта. Но сейчас у властей нет претензий к объекту.

«Волков-Плаза»

Разрешение на строительство было еще получено в 2014 году. Никаких изменений не произошло. Они получили продление разрешение на строительство в департаменте строительства Ярославской области. Действует оно до июня 2019 года. По этому вопросу было недавно совещание в департаменте охраны объектов культурного наследия Ярославской области, где присутствовали представители двух собственников строящегося объекта, представитель департамента строительства, и пригласили нас. Справка по истории этого объекта у них имеются в полном объеме. Ничего там не изменено», — сказал корреспонденту ИА REGNUM директор департамента архитектуры и земельных отношений мэрии Ярославля Александр Скворцов.

Александр Скворцов рассказал, что на объект в 2017 году приезжали представители Министерства культуры и нарушений не зафиксировали. Представитель застройщика высказал намерение завершить работы в следующем году.

Официальный разрешающий документ — июнь 2019 года и к этому сроку надо успевать. Мы не хотим продлять разрешение, и так давно это «пятно», вызывающе у кого-то раздражение, у кого-то недоумение, стоит. Надо заканчивать эту историю. По данному объекту никаких несогласованностей нет, просто градозащитники не хотят до конца разбираться в этой ситуации. Сегодня есть пакет действующих исходных разрешительных документов, который позволяет это здание в том в виде, в котором было согласовано и с ЮНЕСКО, и с Министерством культуры, и со всеми согласующими инстанциями, ввести в эксплуатацию», — сказал корреспонденту ИА REGNUM директор инвестиционно-промышленной группы «Спектр» по строительству Сергей Смоленский.

Не исключено, что возобновление строительства вызовет новый поток жалоб от градозащитников, которых не устраивает внешний вид будущего здания в историческом центре Ярославля.