Киото, Япония, 16 октября, 2018, 12:26 — ИА Регнум. Крупное издательство комиксов Dark Horse анонсировало выпуск энциклопедии по популярной серии игр Mario. В энциклопедию войдёт вся тридцатилетняя история франшизы с официальными иллюстрациями от художников и комментариями разработчиков. Mario Encyclopedia: The Official Guide to the First 30 Years (именно так будет называться книга) выйдет 23 октября 2018 года, сообщил портал SKNR.

Joe Haupt Игровая приставка Mario Bros.

В энциклопедии будет информация обо всех 17 играх франшизы Mario: от оригинальной Super Mario Bros до Mario World 3D. Также в книге опубликуют интервью с продюсером проекта Такаши Тезука. Дополнительно игроки получат подробный гайд (руководство) о том, как собрать все монеты и разблокировать все секреты в играх серии. Энциклопедия будет состоять из 256 страниц и стоить порядка $40.

«Проследите за эволюцией Гумбы, заново познакомьтесь с Йоши и возродите в памяти свои самые любимые игровые уровни», — пишут разработчики в аннотации к эницклопедии.

Напоминаем, что Mario — это серия видеоигр, разработанная компанией Nintendo, крупная медиафраншиза и одна из самых больших серий за историю индустрии компьютерных развлечений. Игры основной серии выполнены в жанре платформера, главным героем в них является американский водопроводчик итальянского происхождения Марио. Первая игра серии, Super Mario Bros вышла 1985 году.