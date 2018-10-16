Париж, 16 октября, 2018, 12:14 — ИА Регнум. В правительстве Франции произошел ряд перестановок, глава государства Эммануэль Макрон назначил четверых новых министров. Об этом сообщает агентство RTL.

Цитата из х/ф «Седьмая печать». Реж. Ингмар Бергман. 1957. Швеция Перестановка фигур

Отмечается, что на пост главы МВД Франции был утвержден член партии «Вперёд, Республика!» Кристоф Кастанер, разделяющий политические взгляды Макрона. Главой французского министерства культуры назначен член Национального собрания Франции Франк Ристер.

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Руководить сельским хозяйством страны поручено члену Сената Дидье Гийому, а Жаклин Гуро стал министром по территориальной целостности и связям с административно-территориальными единицами страны, говорится в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, после отставки Жерара Коломба с поста французского главы МВД, его должность временно занимал премьер-министр Франции Эдуард Филипп.

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