Иркутск, 16 октября, 2018, 12:06 — ИА Регнум. Власти Приангарья и сотрудники Байкальской природоохранной прокуратуры разошлись в оценках состояния лесозащиты от преступных посягательств «чёрных лесорубов» в регионе. Оба ведомства предоставили на днях противоположную информацию о состоянии дел в этой сфере, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Байкальская природоохранная прокуратура Заготовка леса в Иркутской области

Как справедливо подчёркивают прокурорские работники, Иркутская область располагает уникальными лесными ресурсами, относится к числу наиболее богатых лесных субъектов Российской Федерации: 83% всей территории Приангарья покрыто тайгой. Однако то обстоятельство, что количество рубок лесных насаждений, согласно статистическим данным, снизилось на 16%, не говорит об улучшении ситуации с охраной «зелёного золота», полагают в надзорном ведомстве.

«За девять месяцев 2018 года сумма причинённого ущерба лесному фонду составила — 4,6 млрд рублей, что лишь на 1% меньше, чем в аналогичном периоде 2017 года, и существенным результатом не является. Прослеживается тенденция к увеличению сумм ущерба.

Так, за полные 12 месяцев 2016 года ущерб составил — 4,2 млрд рублей, что значительно ниже суммы, которая зафиксирована только за третий квартал 2018 года», — отмечается в официальном сообщении Байкальской природоохранной прокуратуры.

Помимо 59 уголовных дел о лесных преступлениях, совершённых в составе семи организованных преступных групп, которыми уже занимаются в суде, ряд уголовных дел ещё находится в стадии следствия, к уголовной ответственности по ним привлекаются более 100 человек, информирует прокуратура.

«По отдельным делам в качестве пособников выступают работники министерства лесного комплекса Иркутской области», — подчеркивают прокуроры и отмечают, что выявили организованные руководством министерства схемы ухода от конкурентных конкурсных процедур.

В качестве примера в Байкальской природоохранной прокуратуре привели факт выставления на аукционы лесных участков с небольшими объёмами ежегодно разрешенной заготовки древесины (в районе 1000 м3).

«После победы аффилированных организаций заключались дополнительные соглашения об увеличении объёмов возможной заготовки в десятки раз. Реализация данной схемы устраняла конкурентов, которые объективно не могли рентабельно заготовить небольшие объемы древесины», — отмечается в официальном сообщении надзорного ведомства.

Ранее ИА REGNUM сообщало и о выявлении коррупционной схемы незаконной заготовки древесины под видом проведения санитарно-оздоровительных мероприятий.

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Кроме того, за последние два года прокуратурой выявлено свыше 35 случаев, когда должностные лица министерства избирали «более лояльный», а точнее незаконный подход к привлечению виновных лиц к ответственности за лесные правонарушения. Речь идёт о том, что при наличии состава преступления нарушители почему-то привлекались к административной ответственности, а не к уголовной.

Между тем министр лесного комплекса Иркутской области Сергей Шеверда в ходе состоявшейся на днях пресс-конференции весьма позитивно отозвался о состоянии дел в лесной отрасли, заявив о двукратном сокращении числа незаконных рубок леса в регионе.

По его данным, на 1 октября 2018 года в сравнении с аналогичным периодом 2017 года их количество сократилось на 52%.

«Если в прошлом году в Иркутской области незаконно вырубалось 1,167 миллиона кубометров леса, то в этом году, по данным на 1 октября, — 510 тысяч кубометров. В регионе проводится комплекс мероприятий, в том числе и совместно с правоохранительными органами. Действует пилотный проект по маркировке древесины, который продлили до июля 2019 года», — цитирует слова чиновника ИА «Чита.ру».

В Байкальской природоохранной прокуратуре корреспонденту ИА REGNUM сообщили, что не совсем согласны с такой позитивной оценкой, поскольку масштабные проверки указывают на существенную криминализацию лесной отрасли Иркутской области.

Как уже сообщало ИА REGNUM, Иркутская область последовательно и настойчиво добивается звания «самый антиэкологичный субъект России»: местные заказники превращены в лесосеки, вопреки закону местные «лесные чиновники» пустили их под топор. Областная служба охраны животного мира, пытавшаяся прекратить рубки, отдана в подчинение именно тому ведомству, чьи действия оспаривала.