Москва, 16 октября, 2018, 11:48 — ИА Регнум. Вынужденное решение Русской православной церкви (РПЦ) о полном разрыве евхаристического общения с Константинопольским патриархатом — это действия по сохранению и сбережению самого православия. Как передает корреспондент ИА REGNUM 16 октября, об этом заявила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая («Единая Россия»).

Дарья Антонова ИА REGNUM Ирина Яровая

«Сегодня для миллионов православных очевидно, что вынужденное решение Русской православной церкви о полном разрыве евхаристического общения с Константинопольским патриархатом — это действия по сохранению и сбережению самого православия, защиты от агрессивной националистической и политической конъюнктуры, насаждения фальшивых русофобских смыслов», — заявила Яровая.

Она обратила внимание на то, что попытки внесения недоверия, религиозной розни, осквернения святынь были использованы против России не один раз.

«При этом единство православного мира — миссия, выходящая за формуляры, проистекающая из доброжелательности и веры миллионов православных во всем мире, которых объединяла и всегда будет объединять РПЦ как надежная духовная опора и охранитель общих нравственных смыслов и духовных скреп», — считает Яровая.

Верующие Русской православной церкви (РПЦ) после прекращения евхаристического общения с Константинопольским патриархатом больше не смогут причащаться и участвовать в богослужениях в храмах этого патриархата, в том числе на горе Афон в Греции.