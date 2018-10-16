Москва, 16 октября, 2018, 11:29 — ИА Регнум. Министерство обороны РФ намерено воспользоваться услугами в Международной системе подвижной спутниковой связи «Иридиум». Заявка на предоставление услуг размещена на сайте государственных закупок.

Lilpop,Rau&Loewenstein Антенна спутниковой связи «Ирридиум»

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Согласно конкурсной документации, начальная (максимальная) цена контракта оставила 3,344 млн рублей. Действовать договор начнёт не ранее 1 декабря 2018 года и продлится до 30 ноября 2019 года. Поставщика услуг определят по результатам закрытого аукциона. Средства будут выделяться из федерального бюджета.

Напомним, система спутниковой связи Iridium — единственная система гражданской спутниковой связи, покрывающая 100% поверхности планеты Земля, включая полярные области. Своё название она получила от имени химического элемента иридий, вокруг ядра которого вращается 77 электронов. Именно столько спутников изначально планировалось запустить для работы системы. В настоящее время орбитальная группировка Iridium насчитывает 66 спутников.