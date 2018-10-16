Кемерово, 16 октября, 2018, 11:21 — ИА Регнум. Кемеровские художники приступили к разработке символа празднования 300-летия региона, сообщили ИА REGNUM в администрации Кузбасса.

Анна Алябьева ИА REGNUM Кузбасс

Над символом в рамках конкурса на лучший креативный проект работают студенты и преподаватели Новокузнецкого областного колледжа искусств, Кемеровского областного художественного колледжа, Кемеровского института культуры и обучающиеся детских школ искусств региона.

«Первые проекты будут представлены уже в начале следующей недели», — уточнили в кемеровской администрации.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 27 августа 2018 года президент Российской Федерации Владимир Путин подписал Указ «О праздновании 300-летия образования Кузбасса в 2021 году». Само празднование юбилейной даты пройдёт 6 июля 2021 году. 11 октября дан старт подготовки — 1 000 дней до праздничной даты.

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