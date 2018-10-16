Южно-Сахалинск, 16 октября, 2018, 12:11 — ИА Регнум. Рыбаки Северо-Курильска Сахалинской области обратились в региональный парламент с просьбой защитить их от промышленного давления со стороны Камчатки. Островитяне жалуются на то, что их квоты хотят отобрать и передать камчатским рыбакам. В ходе дискуссии прозвучали упреки в адрес сенатора от Камчатки Бориса Невзорова и спикера Совфеда Валентины Матвиенко в том, что они лоббируют интересы камчатских рыбаков в ущерб сахалинским. Зачем Камчатке, сгноившей в своих лесах и на полях в ходе лососевой путины — 2018 немыслимое количество рыбы, ещё и сахалинский лосось — разбирался корреспондент ИА REGNUM.

Неизвестный художник. Солёный лосось (фрагмент). Конец 1800-х — начало 1900-х

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Спор о так называемом «транзитном лососе» рыбаки Камчатки и Сахалина ведут уже более 10 лет. Суть проблемы в следующем. В районе островов Парамушир и Шумшу существуют не только местные стада лососей, но и те, которые следуют на нерест в реки полуострова Камчатка. Именно они и обеспечивают камчатцам рекордные уловы все последние годы. По идее, пользоваться этим лососем имеют право все — и те, к кому он идёт, и те, через кого он проходит на нерест. Ведь страна у нас одна, а лосось — федеральный ресурс. Но, как выясняется, на Камчатке так не считают.

«На Северных Курилах ведётся промысел транзитных лососей, и уже очень давно, более 10 лет, между Камчаткой и Сахалином ведётся спор за них. Два региона пытаются подписать соглашение, чтобы урегулировать порядок и объём промысла. С 2010 года Сахалину сдвигают сроки начала путины, чтобы уменьшить там промысел. С 15 мая 2010 года сдвинули начало путины на месяц. А Камчатка сейчас требует, чтобы вообще на месяц перенесли. А тогда уже практически путина заканчивается. К тому же, курильчанам установили объём в 2% от того, что ловит Камчатка. Это даже ниже погрешности по подзонам — она устанавливается в размере 5%. При этом камчатские предприятия сегодня настаивают на дополнительных ограничениях. А Северо-Курильск — отдалённый район, промысел лосося там очень важен для трудоустройства жителей. Поэтому люди и обратились к нам за помощью», — привело ИА Сахалин. Инфо слова депутата от Корсакова и Южных Курил, председателя Ассоциации промышленников Сахалина Максима Козлова.

Опасения рыбаков имеют под собой почву. В ходе обсуждения важнейшего для Сахалина и Курил вопроса прозвучала информация о том, что в июне 2018 года уже состоялось выездное заседание Совета Федерации на Камчатке. Есть и обращение камчатских рыбопромышленников к Валентине Матвиенко, которая уже написала в Минсельхоз. Рыбаки Сахалина опасаются, что решение о каких-то ограничениях для них, сдвигах сроков промысла и прочего может быть принято весьма оперативно.

В ходе дискуссии прозвучало также, что лоббирует интересы камчатских промышленников сенатор от Камчатки Борис Невзоров, который когда-то возглавлял крупное рыбопромышленное предприятие на полуострове.

«Вы помните, когда мы поддержали продление срока дрифтерного лова, что мы в ответ получили от Совета Федерации? И сейчас Матвиенко этот вопрос лоббирует тоже. Я понимаю эту связку. Но что мы сейчас получим? Я прекрасно понимаю — когда научное идёт и где политическое заканчивается. Но рыбаков наших мы в любом случае должны защищать», — выразил всеобщее возмущение депутат Облдумы Сахалина Александр Болотников.

Решимость защитить права курильских рыбаков выразили все члены комитета парламента Сахалинской области по экономической политике.

Парламентарии приняли решение подготовить обращение в Минсельхоз РФ, а также подключить к этой работе членов Совета Федерации от Сахалинской области.

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Как сообщало ИА REGNUM, лососевая путина — 2018 на Камчатке выдалась самой богатой за последние 110 лет. В ходе промысла рыбаки полуострова добыли 491 тыс. тонн лосося при первоначальном прогнозе в 152 тыс. тонн. Однако колоссальные подходы лосося на Камчатку высветили не менее колоссальные проблемы: лосося было нечем ловить, негде хранить, нечем перерабатывать. Почти ежедневно жители полуострова выкладывали в сеть фото и видеоматериалы, свидетельствующие о беспрецедентно халатном отношении к ценному федеральному ресурсу — леса, дороги, берега Камчатки были буквально усыпаны лососем и красной икрой. Красную икру, тоннами, выбрасывали на помойку, ей на Камчатке кормили домашний скот.

Росрыболовство и чиновники правительства Камчатки во всём винили браконьеров. Однако местные жители, общественники и депутаты такие заявления поднимали на смех. Депутат регионального парламента Михаил Пучковский, комментируя ситуацию, сказал, что обычному мужичку-браконьеру такое огромное количество рыбы никуда не вывезти и не выбросить — все дороги перекрыты силовиками. Местные жители писали, что богатейший улов, часть его, выбрасывают промышленники — чтобы не «ронять» цены.

Ужасающий смрад от лососевых свалок вынуждал камчатцев обращаться за помощью в федеральные структуры, поскольку местные службы нарушений в этом не видели. Бывший главный санитарный врач России и действующий депутат ГД РФ Геннадий Онищенко предостерег власти полуострова — подобные свалки чреваты вспышками опасных инфекционных болезней.

Возникает вопрос: зачем Камчатке сахалинский лосось, если она и со своим-то управиться не в силах?