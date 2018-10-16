Черкесск, 16 октября, 2018, 11:07 — ИА Регнум. Совместное учения горных стрелков «Дружба-2018» проведут военные из России и Пакистана. В 2018 году они будут проводиться уже в третий раз. На этот раз территория для учений выбрана в горах Пакистана, сообщили ИА REGNUM 16 октября в пресс-службе Южного военного округа.

mil.ru Горные стрелки на учениях

В них примут участие более 70 горных стрелков из Карачаево-Черкесии. На высоте 1,4 тыс. метров над уровнем моря будут отработаны навыки уничтожения условных боевиков.

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Напомним, первые совместные российско-пакистанские учения горных стрелков были проведены в Пакистане в 2016 году на базе военной школы горной подготовки «Ратту» и на базе центра подготовки сил специальных операций в населенном пункте Черат. В них приняли участие более 70 военных из Карачаево-Черкесии.

В 2017 году учения проводились в высокогорных районах Кавказского хребта в Карачаево-Черкесии. В них приняли участие более 70 горных стрелков из Пакистана и около 100 российских военнослужащих.

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