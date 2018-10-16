Калуга, 16 октября, 2018, 10:52 — ИА Регнум. Городской голова Калуги Дмитрий Разумовский намерен добиться восстановления снесенного собственником дома архитектора Александра Яковлева. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили 16 октября в городской управе Калуги.

Kaluga.2012 Снесённый дом архитектора А. Яковлева в Калуге

Снесенный дом — образец деревянного модерна начала XX года долгое время был заброшен, а затем отреставрирован силами общественных активистов. Сразу после этого собственник уничтожил строение, которое ранее неизвестным путями уже успели лишить статуса памятника архитектуры. Примечательно, что дом был приобретен за 17 млн рублей.

Произошедшее спровоцировало скандал, и Разумовский заявил на совещании 15 октября, что разберется и в ситуации, и с новым владельцем. Уже 16 октября он отметил, что отнять руины памятника у собственника не выйдет, но градоначальник надеется на сознательность первого.

«Поменять форму собственности уже невозможно. Но если собственник выступит с инициативой передачи дома муниципалитету, я вам гарантирую, что с огромным удовольствием мы этот дом в муниципальную собственность заберем и решим, что там делать. Мысли есть!» — заявил городской голова Калуги.

В случае восстановление дома Яковлева из руин, калужский градоначальник обещал калужским краеведам рассмотреть возможность возвращения постройке статуса объекта культурного наследия. Разумовский утверждает, что отныне ни один проект планировки территории в центре Калуги без публичного обсуждения утверждаться не будет.

«Никаких скрытых подписаний не должно быть в принципе. Готов к этому инвестор — хорошо. Не готов — значит, у него там какие-то непонятные странные интересы и его близко не надо подпускать», — сказал Дмитрий Разумовский.

Одновременно градоначальник дал поручение выяснить, каким образом дом архитектора Яковлева был исключен из перечня объектов культурного наследия и стал собственностью тех людей, которые приняли решение о его сносе. Юридический отдел горуправы получил от градоначальника задание проработать возможность отмены постановления, благодаря которому дом лишился «охранной грамоты».

Отметим, что проект планировки территории, на которой стоял снесенный дом архитектора Яковлева, не был утвержден горуправой. Это, а также отсутствие уведомления о сносе является основанием для обращения в суд, что, по словам Дмитрия Разумовского, городские власти обязательно намерены сделать.

В ближайшее время участком, на котором стоял дом, займутся административная комиссия и управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений Калуги. Одновременно городской голова Калуги распорядился создать в данном управлении отдел по охране и развитию объектов культурного наследия. Кроме того Дмитрий Разумовский намерен вместе с краеведами съездить за опытом в соседнюю Рязань, где уже ввели мораторий на снос подобных зданий.

Как сообщало ИА REGNUM, снесенный собственником дом постройки 1910 года стал предметом обсуждения на заседании регионального правительства. Как заявляют калужские краеведы, уничтожение такого здание — это покушение на историческую память Калуги.

Дом на улице Луначарского в Калуге был возведен калужским архитектором Александром Яковлевым 107 лет назад. Это образец деревянного модерна, который собственными силами отреставрировали в 2017 году неравнодушные волонтёры из проекта «Том Сойер Фест». Примечательно, что к этому времени исторический дом с подачи местных чиновников уже 9 лет как был лишён статуса памятника архитектуры. В 2018 году жильцов расселили, а здание оперативно продали за 17 млн рублей частному лицу, который распорядился памятником архитектуры по своему усмотрению — уничтожил.