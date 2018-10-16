Вашингтон, 16 октября, 2018, 10:52 — ИА Регнум. Палеонтологи из США описали новый род и вид динозавров из семейства тираннозаврид. Об этом сообщается в журнале PeerJ.

Цитата из х/ф «Псы». Реж. Дмитрий Светозаров. 1989. СССР Древние останки

Останки ящера, жившего около 80 млн лет назад, были найдены в 2012 году на юго-западе США, в штате Нью-Мексико. Хорошо сохранились фрагменты лобных костей, две фаланги задних лап, несколько пястных костей.

Окаменелости были обнаружены в слое, образовавшемся 84−78,5 млн лет назад. Учёные дали ящеру название Dynamoterror dynastes.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, палеонтологи нашли останки бронированных динозавров из семейства анкилозавриды.

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