Иерусалим, 16 октября, 2018, 10:43 — ИА Регнум. ВВС Израиля обстреляли сельскохозяйственные угодья на севере сектора Газа, сообщает 16 октября Anadolu.

Михаил Авилов. Артиллерийский обстрел неприятельского наблюдательного пункта. 1914-1917

Причиной подобного поведения стало скопление здесь группы палестинцев, запускавших подожженных воздушных змеев в сторону еврейского государства. О жертвах пока не сообщается.

Напомним, с марта 2018 года на оккупированных Израилем территориях Западного берега реки Иордан проходят массовые акции протеста, вызванные переносом американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим. В ходе столкновений были убиты свыше 200 палестинцев.