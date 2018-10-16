Улан-Удэ, 16 октября, 2018, 10:41 — ИА Регнум. В Бурятии наградили жительницу Улан-Удэ Светлану Пежемскую, совершившую героический поступок при пожаре. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском главке МЧС.

03.mchs.gov.ru Жительница Улан-Удэ Светлана Пежемская, спасшая из огня 12 человек

Грамоту диспетчеру центра медицины катастроф Светлане Пежемской 15 октября вручил заместитель начальника ГУ МЧС России по Бурятии Евгений Шангин. Улан-удэнка награждена за отвагу и самоотверженность, проявленную при спасении людей в условиях, сопряжённых с риском для жизни.

Как уже сообщало ИА REGNUM, жилой дом на улице Некрасова в Улан-Удэ загорелся в ночь с 4 на 5 октября. Диспетчер «горячей линии» минздрава Бурятии 26-летняя Светлана Пежемская, по данным республиканского министерства здравоохранения, спасла из огня 12 человек. Она вывела на улицу своих племянников и тётю, затем разбила стёкла в остальных квартирах и помогла выбраться наружу соседям. При пожаре погиб один человек.

«Я проснулась от шума, обнаружив в нашем доме пожар, поняла, что надо быстро будить всех и пытаться выйти. Взяла племянников, разбила окно, вытолкнула их. Затем крикнула тётю с дедушкой, чтобы они шли за мной. Я смогла помочь своей тёте выйти из окна, но к сожалению, не смогла эвакуировать дедушку», — цитирует слова девушки ГУ МЧС по Бурятии.

На награждении Пежемская подчеркнула, что не видит ничего героического в своём поступке. По её мнению, каждый, оказавшись в такой ситуации, поступил бы точно также.