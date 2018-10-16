Саратов, 16 октября, 2018, 10:14 — ИА Регнум. В Саратовской области после вмешательства прокуратуры был снесён торговый центр, перекрывший свободный доступ к воде и береговой полосе. Об этом сообщает Волжская природоохранная прокуратура.

Rhys Asplundh Снос

Нарушение было выявлено в ходе проверки исполнения закона в сфере охраны вод. По данным ведомства, собственник «прилегающего к водному объекту земельного участка построил торговый центр в пределах береговой полосы р. Голыш Карамыш в городе Красноармейске». В результате был перекрыт свободный проход граждан к водоёму общего пользования и его береговой полосе.

«Природоохранный прокурор обратился в суд с требованием освободить самовольно занятую береговую полосу реки посредством демонтажа строений торгового центра площадью 226 кв. метров», — говорится в сообщении.

Суд поддержал требования, свободный доступ к реке обеспечен.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно Водному кодексу России, водные объекты, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, являются общедоступными для всех граждан, поэтому нельзя ограничивать доступ к берегам рек и озер или приватизировать их. Полоса земли вдоль береговой линии также предназначается для общего пользования, её ширина должна составлять, как правило, 20 метров. Нарушение указанного права влечет административную ответственность.