Манила, 16 октября, 2018, 10:09 — ИА Регнум. Около 900 тыс. китайских туристов посетили Филиппины за восемь месяцев 2018 года, что на 35,67% больше, чем за тот же период годом ранее, сообщает 15 октября агентство Синьхуа.

Китайские туристы

Департамент туризма Филиппин отмечает, что 870 177 китайских туристов побывали на Филиппинах за этот год, что делает Китай вторым по величине источником туристов для Филиппин с долей 17,94% от общего числа посетивших страну. В общей сложности за восемь месяцев 2018 года Филиппины посетило 4,85 млн иностранных туристов.

Однако, крупнейшим источником туристов за тот же период для Филиппин всё еще остается Южная Корея несмотря на падение числа гостей на 0,91% до 1,06 млн человек. США, в свою очередь находятся на третьем месте с 715 060 тыс. посетителей, что на 8,2% выше, чем годом ранее. Япония и Австралия заняли четвертое и пятое место соответственно.

Как сообщало ИА REGNUM м, Филиппины ранее упростили визовый режим для туристов из Китая. Получить филиппинскую визу граждане Поднебесной смогут заполнив заявку через интернет. После чего виза будет им выдана прям в аэропорту. Находиться с такой визой на территории Филиппин китайцы смогут до 30 дней.