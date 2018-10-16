Киншаса, 16 октября, 2018, 09:54 — ИА Регнум. 17 октября Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) созывает кризисный комитет, который может объявить международную чрезвычайную ситуацию в связи с распространением вируса Эбола, передает телеканал N-TV.

Борьба с Эболой. Африка

По данным министерства здравоохранения Конго, с начала июльской эпидемии на востоке страны от вируса скончались 100 человек. Еще у 35 скончавшихся диагноз Эбола не был установлен точно. В общей сложности с начала эпидемии были инфицированы 211 человек. Врачи вылечили 55 заболевших.

Напомним, геморрагическая лихорадка Эбола отличается высокой летальностью — в среднем, 50%. Как сообщало ИА REGNUM, в октябре вирус был выявлен у сотрудника миротворческой миссии ООН в Конго.