Москва, 16 октября, 2018, 09:45 — ИА Регнум. Оптимальной нижней возрастной планкой для продажи алкогольной продукции в России должен быть 21 год, заявила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.

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«Думаю, что возраст 21 год вполне подходит как нижний предел, особенно для крепкого алкоголя», — рассказала в интервью РИА Новости Скворцова.

По ее словам, научно доказано, что в молодом возрасте алкоголь действует наиболее разрушительно на человека. Так, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), ежегодно от алкоголя в мире умирают около 3,3 млн человек.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова, ссылаясь на зарубежный опыт, сообщила, что в России возраст покупателей алкогольной продукции может быть повышен до 20 лет. Отметим, что в ряде стран алкоголь продают лицам не моложе 20 или 21 года, тогда как в России купить спиртное можно уже с 18-летнего возраста.

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