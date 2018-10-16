Москва, 16 октября, 2018, 09:41 — ИА Регнум. Вторник, 16 октября, для курса рубля окажется нейтрально-негативным. Минфин России продолжает попытки приобрести новые объемы валюты с рынка, а новости о росте инфляции сверх 5% также тянут стоимость валюты вниз, сообщил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ООО «Консультационного центра «Эшфорд» Роберт Алоян.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

«Профицит внешней торговли РФ с начала года вырос в 2,4 раза, основной прирост экспорта наблюдался в сырьевом сегменте, что удерживает котировки в нейтральном положении, но рост стоимости ресурсов «вымывает» их за рубеж», — отметил он.

По мнению эксперта, этот фактор, совместно с информацией о новых вводимых акцизах на нефть и нефтепродукты приводит к пессимизму на рынке.

«Отечественная валюта слабо будет коррелироваться от изменений на внешних рынках, поскольку развивающиеся рынки начинают восстановление, а развитые продолжают понемногу корректироваться вниз», — сообщил Алоян.

По его словам, разнонаправленная динамика на азиатских, американском и европейском рынках заставляет участников рынка из РФ принимать решения на основании и собственного мнения, «но для его ясного выражения они не имеют достаточно информации, поэтому общий фон не способствует нормализации волатильности курса рубля».

Также аналитик отметил, что российская валюта продолжает тестировать новые уровни 65−65,5 за доллар и 75,5−76 за евро, укрепление уже позволило снизить нижнюю планку коридора цен еще на рубль.

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