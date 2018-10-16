Москва, 16 октября, 2018, 09:34 — ИА Регнум. В связи с негативными мировыми новостями ожидается рост цен на нефтяные котировки. Об этом сообщил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ООО «Консультационного центра «Митчелдин» Денис Друщляк.

Цитата из м/ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия Рост

По мнению эксперта, судя по бурной реакции мировых СМИ и политиков на возможную смерть журналиста Джамаля Хашогги, Саудовская Аравия может пополнить ряды «подсанкционных» стран.

«Международное энергетическое агентство (МЭА) вслед за ОПЕК дало прогноз на снижение темпов роста спроса на сырье в 2018—2019 годах за счет ухудшения мировой экономики и пересмотра спроса Китая, в том числе и по изменениям в структуре поставок ресурсов туда. Число буровых установок за неделю увеличилось на девять единиц, а платформы в Мексиканском заливе восстановили работу после урагана», — подчеркнул Друщляк.

Эксперт напомнил, что в России была озвучена возможная реакция рынка нефти на введение новых акцизов на ее продажу с 1 января 2019 года, а также придание гласности опасений нефтяников о работе на пределе имеющихся возможностей по добыче и транспортировке углеводородов.

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«Таким образом, можно отметить, что $81-$81,5 за баррель участники рынка сделают основным коридором на конец дня», — сказал аналитик.

Также он добавил, что рост нефтяных котировок продолжается, хоть и не быстрыми темпами, «что ведет к переоценке дальнейших планов по повышению цен еще выше, ведь теплая погода в октябре не будет долгой».

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