Москва, 16 октября, 2018, 09:32 — ИА Регнум. Превышение содержания нормы сероводорода в воздухе в 3,3 раза зафиксировали на юго-востоке Москвы вечером 15 октября. Об этом следует из данных «Мосэкомониторинга».

James St. John Сероводород выделяется из-под земли

Так, содержание вредного вещества в воздухе превышало норму в течение восьми часов в районе Печатники.

Читайте также: На востоке Москвы зафиксировано превышение уровня сероводорода

Как передавало ИА REGNUM, 15-кратное превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) сероводорода в воздухе было зафиксировано на юго-востоке Москвы 2 сентября.

Читайте также: В московском районе Жулебино отмечено превышение ПДК сероводорода