Эр-Рияд, 16 октября, 2018, 09:25 — ИА Регнум. Самолет военно-воздушных сил Саудовской Аравии разбился на северо-западе арабского королевства, сообщает саудовское информационное агентство SPA со ссылкой на заявление министерства обороны страны.

Joe A. Kunzler Вертолёт перед катастрофой

Крушение самолета типа Hawk британского производства произошло 15 октября во время тренировочного полета. Ведомство не предоставляет никаких подробностей о возможных причинах и обстоятельствах аварии, а также о количестве жертв.

Министерство обороны начало расследование причин крушения самолета.