Киев заблокирован, Константинополь — вне канонического поля: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 16 октября, 2018, 11:00 — ИА Регнум.
- В МИД Венгрии пообещали и дальше не пускать Украину на саммиты НАТО;
- Порошенко обвинил Москву в авиаударах по Украине;
- РПЦ разорвала общение с Константинополем;
- Шувалов пообещал президенту решить проблемы с внешним долгом;
- В Норвегии под землей найден корабль викингов.
Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 14:00 мск.
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